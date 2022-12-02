«Спонсором» гарної «бавовни» на Запоріжжі став мобік з Владикавказу – викладав фото з геолокацією

Мелітопольські партизани поділилися цікавою історією, яка ще раз доводить, що російські військові недолугі не тільки в бою. У своєму телеграм-каналі українські оборонці розповіли, що сьогодні під ранок під Якимівкою Мелітопольського району на Запоріжжі сталася «бавовна». У Росіян «розвалилася» ремонтна база, на якій було зосереджено більше 100 одиниць військової техніки.

А спонсором вдалого вогневого ураження став чмобік із Владикавказу Батрадз Дзукаєв, – кажуть партизани, передає NNS.

Вони розповідають, що у столиці Північної Осетії у Батрадза до війни була власна шиномонтажна майстерня, тому й мобілізували його до ремонтної роти 19-ої мотострілецької дивізії, яка також дислокується у Владикавказі.

Після експрес-навчання на військовому полігоні “Тарське” Батрадза направили до України, де він осів на колишньому хімпідприємстві на околицях Якимівки.

Тут від нудьги старий почав дуріти та викладати фотографії з геолокацією. Так ті, кому потрібно, дізналися, що проживає особовий склад просто у величезному ангарі на території ремонтної бази. А супутники в останнє нарахували на території майже 130 одиниць техніки, серед якої і танки, і самохідні артилерійські установки, і ще багато усього.

Було.

Зранку Батрадза на базі не знайшли.

Можете самі спробувати набрати на номер 89888700971.

Не відповідає.

Може щось сталося?

Тривожно… – іронізують партизани.

Ось такі фото викладав російський мобік, якому не сиділося у своїй рідній майстерні і він щось забув на Запоріжжі