Атака Києва дронами вночі 20 травня – все, що відомо про наслідки

Атака Києва дронами вночі 20 травня стала 11-ю повітряною атакою ворога у цьому місяці. НСН розповість все, що відомо про наслідки. Матеріал доповнюється.

Цієї ночі противник атакував Київ «Шахедами». Усі цілі збиті. Був спалах від падіння уламків, — повідомляють в КМВА

Внаслідок падіння уламків:

у Дніпровському районі сталося займання багатоповерхового житлового будинку, пожежу ліквідовано. Без жертв;

у Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

у Солом’янському районі – постраждали дорожнє покриття та автотранспорт.

У КГВА заявляють, що, атакуючи майже щоночі столицю, чином росіяни хочуть уразити ключові об’єкти у Києві та одночасно виснажити ресурси ППО. Крім того, таким чином противник «прагне тримати у глибокій психологічній напрузі цивільне населення» (у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні).

Скільки дронів збили в ніч на 20 травня

Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed», які спрямували на Київщину. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Усі – знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил.

Також, наприкінці доби 19 травня, на східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», – розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.

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