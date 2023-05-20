Атака Києва дронами вночі 20 травня – все, що відомо про наслідки

Атака Києва дронами вночі 20 травня стала 11-ю повітряною атакою ворога у цьому місяці. НСН розповість все, що відомо про наслідки. Матеріал доповнюється.
Цієї ночі противник атакував Київ «Шахедами». Усі цілі збиті. Був спалах від падіння уламків, — повідомляють в КМВА
Внаслідок падіння уламків:
- у Дніпровському районі сталося займання багатоповерхового житлового будинку, пожежу ліквідовано. Без жертв;
- у Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;
- у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;
- у Солом’янському районі – постраждали дорожнє покриття та автотранспорт.
У КГВА заявляють, що, атакуючи майже щоночі столицю, чином росіяни хочуть уразити ключові об’єкти у Києві та одночасно виснажити ресурси ППО. Крім того, таким чином противник «прагне тримати у глибокій психологічній напрузі цивільне населення» (у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні).
Скільки дронів збили в ніч на 20 травня
Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed», які спрямували на Київщину. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Усі – знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил.
Також, наприкінці доби 19 травня, на східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», – розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».
Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.
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