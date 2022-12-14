«З’явилося багато далекобійної артилерії» – що відбувається на Запорізькому напрямку фронту

Про ситуацію на Запорізькому напрямку фронту розповів кореспондент каналу 24, передає НСН. За словами журналіста, лінія фронту залишається поки що фактично незмінною, але ЗСУ мають більше можливостей нищити окупантів. А будь-які спроби останніх наступати жорстко припиняються – про це раніше повідомляли у Генштабі

Як зазначає кореспондент, українські артилеристи успішно досягають тилу ворога і нищать там усе, про що повідомила наша розвідка.

Долітає не лише до Мелітополя, а й до Бердянська, де росіяни раніше почувалися у повній безпеці. У селі Азовському гупало і палало. Є неперевірена інформація, що ЗСУ накрили “чмобіків” на Бердянській косі, – повідомляє кореспондент.

Він додає, що на Запоріжжі у ЗСУ з’явилося багато далекобійної артилерії. Найімовірніше, окрім HIMARS також працюють вітчизняні розробки. Було припущення, що це модифікована “Вільха”. Втім, поки ця інформація не підтверджена.

В районі Енергодара минулої ночі знову було неспокійно. З 23 до 3 години ночі гатила артилерія в бік Нікополя й Марганця. Відомо про приліт близько 50 снарядів, є руйнування будинків та електрогазових мереж. На щастя, цивільні мешканці не постраждали.

Цікаво, що в районі Нікополя на узбережжі Дніпра зафіксували вибухи. Місцева адміністрація підтвердила, що спрацювали міни берегового загородження.

Хтось підплив і намагався висадити десант на берег Нікополя. Повідомляють, що місцеві мешканці не постраждали. Раніше херсонські раки були дуже задоволені, тепер під Нікополем маємо приблизно такий самий результат. Немає чого висаджувати диверсійні групи на Нікопольському березі, – каже кореспондент.

Що відбувається на на Запорізькому напрямку фронту: відео