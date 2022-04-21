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Маленька Вероніка провела 50 днів під землею після того, як росіяни знищили її дім

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Маленька Вероніка провела 50 днів під землею після того, як росіяни знищили її дім
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Маленька Вероніка з Харкова провела 50 днів під землею після того, як росіяни знищили її дім. Разом з мамою та бабусею дівчинка ховалася від постійних обстрілів окупантів. Дитина була настільки наляканою, що боялася навіть підійти до сходинок метро, у якому прожила майже 2 місяці…

Цю історію, на жаль, досить типову для сьогоднішніх українських реалій, розповів колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, передає NNS.

Вона – одна з сотні тисяч українських дітей, які вже майже 2 місяці живуть у бомбосховищах по всій Україні. Діти у прямому сенсі не бачать сонячного проміння. Для них весна у цьому році ще не почалася…

Цю маленьку дівчинку, її маму Катю та бабусю Тетяну я зустрів у Харківському метро, коли їздив на Схід евакуювати дітей з гарячих точок. Катя розповіла мені, що у перший день війни рашисти розбомбили їхню багатоповерхівку. Квартира повністю була знищена – а з нею всі улюблені іграшки та ляльки Веронічки. Тоді сім’я ховалися у підвалі. Після трагедії – спустилися в найближчу станцію метро, – написав Микола Кулеба.

Вероніка згадувала, що вона дуже боялася померти, коли чула ці гучні звуки. Дівчинка отримала психологічну травму – вона до істерики боялася навіть підійти до сходів, що ведуть на поверхню з метро.

Я зустрів їх випадково. Ми познайомилися, і сім’я розказала мені свою історію. Через дві години моїх умовлянь та аргументів сім’я, яка жила майже 2 місяці під землею, наважилася покинути свою схованку і погодилася поїхати зі мною до Києва, – розповів Микола Кулеба.

Не забуду момент, коли мала піднімалася тими сходами. Ми всі дуже нею пишалися, підбадьорювали її. Вона добре трималася, попри те, що її тіло трусилися від страху, а рука з усією силою вчепилася в мамину руку, – додав він.

Микола Кулеба зазначає, що прекрасно розуміє, як складно прийняти рішення евакуюватися з місця, де останні декілька тижнів ти відчув відносну безпеку. Але ця безпека дійсно ілюзорна – рашисти не припиняють вогонь та скидання ракет на Сході а Півдні України.

Я пишаюся цією сім’єю – наскільки б страшно не було, вони наважилися. І зараз у безпеці на Західній Україні, – резюмував Микола Кулеба.

Він закликав тих, хто вирішив евакуюватися, звертатися до команди Спасемо Україну, яка допоможе у цьому.

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