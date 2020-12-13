ВИДЕОФАКТ: Спортсмен из Днепра установил всеукраинский рекорд: пробежал на руках 60 м

Сегодня, 9 ноября, в Киеве зафиксировали рекорд по спринтерскому забегу на руках. Его установил днепрянин Виктор Набок. Он рассказал журналистам «Відкритого», что этот рекорд посвятил своему тренеру — Александру Владимировичу Тыличко, сообщает NNS.

В Киеве зафиксировали рекорд «Минимальное время преодоления на руках дистанции 60 метров». Его установил спортсмен из Днепра, который несколько лет назад переехал в столицу. Ранее Виктор Набок уже трижды попадал в Национальный Реестр Рекордов Украины и Книгу Рекордов Гиннеса.

Новый рекорд на дистанции установлен с первой попытки. Виктор пробежал на руках в 60 метров за 41 секунду. Предыдущий рекорд в этой номинации поставили еще 7 лет назад: Юрий Гора из Донецкой области прошел на руках 60 метров в 54,57 сек.

Время скоростного забега на руках фиксировали в соответствии с правилами академической гимнастики — с линии старта до четкого пересечения линии финиша.

Передвигаться таким образом довольно сложно, однако атлет даже отказался использовать перчатки для защиты рук. Журналистам Виктор рассказал, что надобности надевать их не было, так как пол, по которому он шел на руках — ровный и гладкий.

«Я использую перчатки только если вижу, что могу навредить рукам. В данном случае такой потребности не было. Поэтому перчатки особо не нужны. Я разве что использовал магнезию, чтобы не скользили руки. Если работаю на парковке или стадионе — перчатки использую»,

— поделился рекордсмен Виктор Набок.

Набок рассказал, что на подготовку к рекорду по ходьбе на руках у него ушло два-три месяца. Поддерживать себя в форме спортсмену удается еще и благодаря работе. Виктор – персональный тренер по спортивной гимнастике в Киеве в сети фитнес-клубов CrossFit Banda.

«Всю жизнь занимаюсь спортом, поэтому для меня это не было очень сложно. Спорт это – моя жизнь и заработок»,

— отметил спортсмен.



По словам рекордсмена, побить рекорд его подбило желание показать людям, что из себя можно выжимать максимум и быть лучше, чем вчера. Главное – желание и цель.

«Я постоянно стараюсь не сидеть на месте, развиваться, тренироваться, выжимать из себя максимум. Также я хочу популяризировать конкретный вид спорта — спортивная гимнастика в Украине малоизвестна»,

— отметил Виктор.

Спортсмен признался, что рекорд посвятил и своему тренеру Александру Тыличко.



«Когда-то давно услышал, что вот Майк Тайсон — известный боксер и все его знают. А вот кто такой Кас Д’Амато? Это тренер Майка. Но, кто такой Тайсон знают все, а кто такой Кас — единицы. Если сравнить меня и моего тренера, я, конечно, не Майк Тайсон, а тренер не Д’Амато. Но я был на многих соревнованиях и моё имя более мене на слуху. Хочу этот рекорд посвятить моему тренеру — чтобы его имя тоже знали. Он из Днепра»,

— рассказал гимнаст.

Это был 5-й рекорд, установленный спортсменом. До этого он отжался в стойке на руках 55 раз за 45 секунд.



