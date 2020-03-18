У Дніпрі художник написав портрет коронавірусу (фото)

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Весь світ зараз говорить про коронавірус. Не оминула ця тема і творчу середу. У Дніпрі відомий художник написав портрет коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Дніпро вечірній».

«Художники – народ особливий. Вони бачать світ не так, як всі. І переносять це бачення на полотно. Дніпрянин Валерій Сосна зобразив коронавірус так, як він його відчув – у вигляді обертових вогняних протуберанців на тлі кольору запеченої крові. Видовище одночасно зачаровує і тривожне. Втім, як і вся наша життя», - пише автор статті.

Ось фото ще декількох робіт модного дніпровського художника:

