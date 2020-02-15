В самом центре города появилась скульптура для влюбленных (фото видео)

- 15 лют. 2020
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Спустя почти полгода с момента установки постамента и после нескольких переделок новая скульптурная композиция украсила Майдан Героев. Композиция выполнена в виде фигур молодого парня и девушки из металла.
О своеобразном подарке жителям Каменского Днепропетровской области ко Дню всех влюбленных, NNS узнал от журналистов издания «Событие». Официальное открыли состоялось 14 февраля.
Девушка, подняв ногу в туфельке, обнимает возлюбленного, а последний держит в руках розу. Скульптурная композиция носит название «Свидание».
На официальном открытии нового украшения города присутствовал его мэр Андрей Белоусов со своим заместителем Константином Саусь и начальником департамента ЖКХ Олегом Максименко.
Во время открытия композиции мэр города Андрей Белоусов отметил, что новый арт-объект станет еще одним ярким дополнением сквера, который в этом году ждет вторая очередь реконструкции.
«Мы привели в порядок площадь возле цветочного рынка, положили плитку, установили скамейки и урны. Здесь собирается много людей, и я думаю, что это место станет популярной фотозоной для влюбленных пар нашего города», - сказал Андрей Белоусов.
Изготовили скульптуру на «Заводе искусства & металла».
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