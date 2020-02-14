У Києві закохані на ковзанах цілуватимуться на рекорд України

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В суботу,15 лютого, у Києві закохані пари на ковзанах мають намір цілуватися доти, поки не буде оголошений рекорд України «Наймасовіший поцілунок на ковзанці». Про це NNS дізналася з повідомлення керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової.

Фіксація рекорду відбудеться на великій сяючій ковзанці Національного комплексу «Експоцентр України», де буде створена атмосфера романтики та любові.

«Сотні закоханих очей, Ангели та Купідон, гарячі поцілунки.... головне, щоб від такої шаленої концентрації палкого кохання на одній локації не розстанув лід», — написала Лана Вєтрова.

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Рекорд поцілунків відбудеться 15 лютого 2020р. о 18.00. у Києві за адресою:

м. Київ, пр. Ак. Глушкова, 1, павільон 16а.

Контактний номер телефону: (067) 444-51-74.