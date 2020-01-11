У Вінниці розпочався зимовий фестиваль їжі (фото)

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У Вінниці розпочався Різдвяний Фуд Фест, на якому представлено море їжі в тому числі унікальні сири і вина. Про це NNS дізнався з матеріалу видання «Вежа». Сьогодні, 11 січня – перший день фестивалю. Гастрономічне свято триватиме до 14 січня.

Різдвяний Фуд Фест облаштувався на алеях навколо Центральної ялинки поблизу Літнього театру в Центральному парку. У декількох десятках яток пропонують різноманітні товари на будь-який смак.

Цього разу організатори запросили до Вінниці близько 30 учасників з різних куточків країни, які пропонували органічні вина, глінтвейни та інші алкогольні напої, солодощі, мед, бограч, сири, вина, ковбаси й ще багато різноманітних смаколиків.

Попри теплу, але похмуру зимову погоду та робочий день, Food Fest вже відвідали чимало вінничан. Найпопулярнішими на перший погляд здаються ятки, де пропонують шашлики, реберця, овочі на грилі та інші гарячі страви. Для зручності вінничан облаштували окремі ятки зі столами, де можна скуштувати придбані страви. Також додали сміттєві баки, аби Центральний парк залишався чистим.

Відзначається, що зовсім мало яток мали можливість розрахунку за допомогою банківських карток, а тому, відвідуючи Food Fest, варто захопити готівку.

Одна з черг вишикувалась до виробників сиру, які привезли до Вінниці різноманіття продукції, серед яких, як запевняють, є унікальні сири.





– За власною рецептурою та своїми назвами вперше були представлені цього року на міжнародному фестивалі сиру. Ми представляли Україну, а італійці оцінили дуже високо, зазначивши, що в України велике майбутнє, а наші сири не гірші італійських, — розповідає сировар Катерина Приходько.

– Рецепти всі унікальні. Багатьох сирів взагалі не існує у світі. Навіть схожих немає. Наприклад, “Малиновий місяць” та “Ярило” — сир, який витримуємо у виноградному жмиху. Також немає ніде “Серця Велеса” — він виготовляється у формі серця та просочується сумішшю соку буряку (для забарвлення) та вина. Дуже гарно виглядає. Ще є “Бризки шампанського”, ми його робили винятково на новорічні свята – це гарний такий сир, який витримуємо в шампанському і має досить яскравий запах. Барвники натуральні — чорнила каракатиці та сік буряку.

Найдорожчими сирами є блакитні: за 100 грамів такого доведеться викласти 90 гривень. Пояснюють це тим, що за таким сиром важко доглядати, аби у нього розвинувся потрібний смак та текстура. Також можна придбати невеличкий набір різноманітних сирів за 100 гривень.

Неподалік розташувалась ятка досить відомих виробників вина із Закарпаття – Chateau Chizay. До Вінниці вони приїхали вперше, однак за словами Олесі Спіциної, на фестиваль вони привезли декілька видів вин, як класичних, так і унікальних та авторських, виготовлених у співпраці з Олегом Скрипкою.



– На даний час у нас 272 гектари власних виноградників, все вино ми виготовляємо винятково зі свого винограду. Ми привезли на фестиваль свої кращі вина, лімітовані партії. Наприклад, такі як Черсегі — це унікальний сорт винограду, який в Україні вирощуємо лише ми. У світі ви його можете ще знайти в деяких регіонах Угорщини та Австрії й більше ніде його немає.

Є унікальна фруктова лінійка – Pinot Grigio – з натуральною витяжкою лайму та м’яти й дуже схоже на мохіто, а також є із сорту винограду Pinot Noir, але тут додається вже витяжка з грейпфруту й за рахунок цього вино має легку гірчинку.

– Ще є готовий глінтвейн, який можна придбати й просто підігріти та вже вдома насолоджуватися. В ньому вже є всі спеції, які потрібні. Звичайно, ж не могли не привезти свою “візитівку” – “Троянду Карпат”. Це десертне вино, яке два роки витримується у бочці із французького дуба. Насправді, це легенда Закарпаття, яку знають ще з радянських часів, але нині ми єдині, хто відновив це вино і має право його виготовляти.

Не менш відомий у всьому світі Ice Wine, який виготовляється із врожаю пізнього збору, коли ягідки вже підморожені.

– Також привезли взагалі дещо зовсім унікальне — лімітована лінійка від Олега Скрипки. Буквально два роки тому ми почали співпрацювати з ним, він орендує у нас чотири гектари й виготовляємо під його егідою три позиції, але до Вінниці привезли лише дві: біле сухе та рожеве сухе.

Ціни на вина варіюються від 120 до 360 гривень за пляшку. Звісно, перед придбанням можливо продегустувати вина та обрати те, яке найбільше до смаку. Олеся Спіцина також може розповісти про те, як правильно вживати вина. Наприклад, яка температура вина має бути, у якому келиху, з чим та коли найкраще споживати.

Популярними на фестивалі стали й в’ялені ковбаси та м’ясо, які привезли виробники “Козацьке подвір’я” з Дніпра. До речі, на вінницькому фестивалі вони вперше. Крім м’яса, вони також пропонують сири з козячого молока.



Наприклад, кілограм вяленої конини можна придбати за 700 гривень. Крім цього, є ковбаси зі свинини, яловичини та курятини. Також можна придбати вершковий сир в оливковій олії зі спеціями або сир з медом та горішками за 80 гривень. Ще є “П’яна коза” – сир, який витримують у сухому червоному вині.

З Чернігівщини до Вінниці привезли різноманіття меду та навіть медове вино з малиною. Як розповів Віталій Гарбар, його можна вживати як охолодженим, так і підігрітим, аби зігріватись холодними зимовими вечорами. Придбати півлітрову пляшку можна за 100 гривень, а просто мед від 60 гривень.



Береться квітковий мед, розводиться у воді, додається подрібнені ягоди малини й все разом бродить від 4 до 6 місяців. Отримуємо таке вино.

Найбільше на фестивалі видів глінтвейну. Крім класичних, можна знайти блакитний з сиропом, піратський (з ромом), по-скандинавськи (з бренді), угорський, смородиновий, вишневий, імбирний, гранатовий та дитячий безалкогольний. Ціни стартують від 50 гривень за келих.

А для тих, кому набрид глінтвейн пропонують “алкочай” — напій на основі лімончело.

У великому казані, аби вистачило всім бажаючим, варять бограч — традиційну угорську страву. Зазначають, що понад 100 років його готували лише для угорських королів. Для її приготування використовують три різновиди м’яса — телятину, свинину та підкопчені реберця, а також 12 видів овочів, а “королевою смаку” стає угорська паприка.



Для найменших вінничан пропонували великий вибір ласощів: пахлаву, лукум, цукерки та пастилу.

Організатори приділили увагу і благодійній складовій фестивалю. Протягом Фуд Фесту збиратимуть кошти на лікування молодої мами — Тетяни Голоти, яка вже другий рік бореться з онкологією.

Скриньки для благодійної допомоги будуть знаходяться у багатьох ятках. Окрім того вся їжа, яка залишиться після фестивалю буде передана для безхатченків та в притулки для тварин.

Фестиваль працюватиме до 14 січня з 12 до 22 години.