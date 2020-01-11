В сети появился очень красивый ролик об Одессе (видео)

11 січ. 2020
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В соцсетях появился яркий и динамичный ролик о праздничной Одессе, снятый перед Новым Годом. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Культурометр.

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На кадрах Приморский бульвар с гирляндами, Потемкинская лестница, отремонтированная Воронцовская колоннада, Дерибасовская с елкой и другие туристические места. Отметим, что ролик снимался в технике таймлапс почти целую ночь под дождем видеокомандой из KVVS Studio.

NNS предлагает ролик вашему вниманию. Приятного просмотра!

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

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