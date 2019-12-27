На 40-метровій глибині встановили новорічну ялинку (фото відео)

- 27 груд. 2019
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У Дніпрі дайвери встановили прикрашену новорічну ялинку на дні Новомиколаївського кар’єру, що на глибині 40 метрів.
Про NNS дізнався з повідомлення керівника дніпровських дайверів Андрій Волков у Facebook.
“Ялинку встановили на дні за допомогою спеціального кріплення, прикрасивши її перед цим новорічними іграшками та гірляндою, яка, до речі, світитиметься під водою завдяки акумуляторам. Через місяць ми її звідти заберемо”, — розповів він.
За його словами, занурюють ялинку під воду на Дніпропетровщині вже 15 років. Це приблизно висота 12-поверхового будинку.
На таку глибину здатні занурюватися лише досвідчені дайвери. У підводному спорядженні та карнавальних костюмах вони не лише встановили ялинку, а й станцювали хоровод довкола неї.
Це найглибша в Європі підводна ялинка.
Новорічну красуню приберуть, аби не псувати довкілля.
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