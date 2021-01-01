В Одесі коти і собаки загинули через феєрверки

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На узбережжі Одеси помітили тіла тварин, які загинули, найімовірніше, від феєрверків у новорічну ніч.Про це написав співробітник Одеської ювенальної превенції Дмитро Ревун у себе на сторінці в Facebook, передає NNS , посилаючись на Українську Службу Інформації.

За словами Дмитра Ревуна, піротехніка стала причиною загибель собаки і птахів на одному з пляжів Одеси.

Наслідки новорічних феєрверків для братів менших ... Все це в межах одного пляжу,

— написав поліцейський.

Як відомо, будь-який різкий і гучний звук для тварин завжди є великим стресом. На жаль, багато хто не враховує це, коли влаштовує святкування з феєрверками.