Азовское море затопило базы отдыха в Кирилловке (видео)

- 08 груд. 2020
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В селе Кирилловка Запорожской области десятки баз отдыха, отелей и пансионатов затопило наводнением. Спасатели предупреждают, что штормовая погода там сохранится и завтра.
Об этом сообщает "MV Местные Вести".
"Уже около недели в Кирилловке не стихает шторм. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег",
- говорится в сообщении.
В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе подтоплены. Дорога на остров Бирючий также затоплена.