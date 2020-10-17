Жахливий ураган в Кропивницькому зривав дахи і валив дерева (фото, відео)

- 17 жовт. 2020
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Сьогодні, 17 жовтня, близько 14.30 у мікрорайоні Лелеківка, що у Кропивницькому ураган зносив все на своєму шляху. Негода тривала близько 5 хвилин, але шкоди встигла наробити великої. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком.
Негода встигла зірвати дахи з будинків, пошкодити паркани, обірвало дроти, повалило дерева. Люди кажуть, це було схоже на смерч.Так само негода зачепила і Балашівку.
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Про страшну негоду також повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко у фейсбуці.
«Страшну шкоду наробила сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер зніс дахи, зірвав зовнішні конструкції на будівлях. Навіть зруйнував стіни в будинках! На гарячу лінію надходить багато дзвінків»,
– написав Назаренко.
Троє людей травмовані. Загиблих немає. На місце подій вже прибув міський голова Андрій Райкович. За його словами пошкоджені електродроти і газопровід. Найближчим часом проведуть у міськраді проведуть комісію з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Людям, яким немає де переночувати, запропонують заночувати в готелі «Турист». У свою чергу міський голова обіцяє допомогти фінансово подолати лихо. Наслідки негоди допоможе ліквідовувати ДСНС та Нацгвардія.
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