Жахливий ураган в Кропивницькому зривав дахи і валив дерева (фото, відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні, 17 жовтня, близько 14.30 у мікрорайоні Лелеківка, що у Кропивницькому ураган зносив все на своєму шляху. Негода тривала близько 5 хвилин, але шкоди встигла наробити великої. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком.

Негода встигла зірвати дахи з будинків, пошкодити паркани, обірвало дроти, повалило дерева. Люди кажуть, це було схоже на смерч.Так само негода зачепила і Балашівку.

Відео Катерини Попової

Відео користувача Ютубу Active Life з вулиці Холодноярської

Про страшну негоду також повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко у фейсбуці.

«Страшну шкоду наробила сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер зніс дахи, зірвав зовнішні конструкції на будівлях. Навіть зруйнував стіни в будинках! На гарячу лінію надходить багато дзвінків»,

– написав Назаренко.

Троє людей травмовані. Загиблих немає. На місце подій вже прибув міський голова Андрій Райкович. За його словами пошкоджені електродроти і газопровід. Найближчим часом проведуть у міськраді проведуть комісію з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Людям, яким немає де переночувати, запропонують заночувати в готелі «Турист». У свою чергу міський голова обіцяє допомогти фінансово подолати лихо. Наслідки негоди допоможе ліквідовувати ДСНС та Нацгвардія.

Користувачі мережі публікують жахливі фото

Раніше ми повідомляли: У України вкрали майже всю державну землю – голова Держкадастру

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України