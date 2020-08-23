Український Хатіко: на Дніпропетровщині вірний пес три роки живе на могилі господаря

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У селі Романівка, що недалеко від Кривого Рогу, вірний пес вже три роки живе на могилі свого покійного господаря. Про це NNS повідомляє з посиланням на Дніпро вечірній.

Всі, хто буває на сільському кладовищі, добре знають собаку, яка часто лежить на одній з могил з неймовірною тугою в очах. Це вірний друг вже три роки сумує за своїм померлим господарем.

Люди підгодовують собачку, але вираз її очей ніколи не змінюється, в них - незгасима біль втрати. Таку зворушливу картину побачив дніпрянин ігор Куликовський.

- Всі, хто опинився сьогодні на цвинтарі, не втрималися і поцікавилися табличкою на хресті. 1979-2017. Запитав у копачів, ті підтвердили - три роки приходить, живе тут, сумує. Таку журбу і відданість навіть у людей в очах не часто побачиш...Український Хатіко, - написав автор поста, показавши фото собачки.

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