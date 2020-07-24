З одеського зоопарку втекли мавпи (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Три павіана (гамадрила) втекли сьогодні, 24 липня, з одеського зоопарку. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Думская».

Як стало відомо NNS , цю інформацію місцевим журналістам підтвердив директор закладу Ігор Бєляков. За його словами, одного павіана — ватажка-самця – вдалося піймати майже одразу. Ще одна тварина - самочка – довго бігала по території зоопарку, а третій – молодий павіан - встиг переміститися на територію трамвайного депо.

До пошуків та затримання втікачів залучили співробітників поліції і рятувальників.

Станом на 18:03 усіх мавп спіймали. Ніхто не постраждав. В ході операції використовувався транквілізатор. Тваринам відразу ж був введений антидот, і вони почувають себе добре. Зараз гамадрили знаходяться у ветеринарному відділенні.

Зазначимо, що старші самці гамадрила можуть бути небезпечні для людини.

Раніше ми повідомляли: На берег в Австралии выбросило существо из фильма ужасов

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України