Собака из Харькова месяц добиралась к хозяевам: видеофакт

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В Харькове разыгралась история с участием животного, достойная голливудского сценария. Рассказала о ней пользователь Анна Юрченко на своей странице в социальной сети Фейсбук, пишет NNS ссылаясь на politeka.

По словам девушки, ее трехлетний пес Пуник продемонстрировал настоящий пример преданности своим хозяевам.

«Он у нас уже взрослый, это щенок нашей собаки, мы хотели его пристроить, но никто не брал, и тут мой знакомый, который живет на Немышле, откликнулся взять. От нас, от Холодной Горы, это почти 15 -20 км. Мы вызвали такси и отвезли»,

– начала свой рассказ Анна.

Однако через несколько дней знакомый позвонил ей и сообщил, что пес убежал. Это очень расстроило бывшую хозяйку, которая не могла приложить ума, куда же делся Пуник.

Однако почти через месяц произошло настоящее чудо.

«В семь утра сегодня звонит мама на вайбер по видео, звонит, звонит, ну как мамы любят, и такая: «Ты представляешь, Пуник вернулся сегодня! Я сплю, а он в 7:30 стучит лапами по подоконнику. Я обрадовалась. Как он нашёл дорогу? Я всегда хотела его пристроить, но сейчас поняла - не отдам никогда)»,

– закончила свой пост харьковчанка.

Эта история достойна фильма с Оскаром. Наша собака вернулась через месяц домой. Бежал через весь Харьков. Ему 3 года) называем его Пуник. Он у нас уже взрослый, это щенок нашей собаки, мы хотели его пристроить, но никто не брал, и тут мой знакомый который живет на Немышле откликнулся взять. От нас, от холодной горы это почти 15 -20 км, мы вызвали такси и отвезли. Прошло несколько дней звонит знакомый - он сорвался и убежал. Я расстроилась, жалко, что теперь он непонятно где. Это все было почти месяц назад. В семь утра сегодня, звонит Мама на Вайбер по видео, звонит, звонит ну как мамы любят)))) и такая, «ты представляешь пуник вернулся- сегодня, я сплю, а он в 7:30 стучит лапами по подоконнику», я обрадовалась. Как он нашёл дорогу?)))) я всегда хотела его пристроить, но сейчас поняла - не отдам никогда))))

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