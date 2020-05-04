Розовые фламинго впервые прилетели на Тилигульский лиман (Украина)

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На Тилигульском лимане, который располагается в Николаевской и Одесской областях, впервые заметили розовых фламинго. Как сообщается на странице Регионального ландшафтного парка Тилигульский на Facebook, всего сотрудники обнаружили пять особей, NNS.

"Первая встреча этой редкой птицы на Тилигульском лимане. Первичную информацию о фламинго на лимане мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать ее. Птиц насчитали пять особей. Розовый фламинго — единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор", - говорится в сообщении.

В Европе розовые фламинго гнездятся на юге Франции, южной Испании, а также на юге острова Сардиния.

Тилигульский лиман расположен на территории Николаевской и Одесской областей. Его длина достигает 60 км, ширина 4,5 км. Это самый глубокий закрытый водоем региона - более 20 метров, а прозрачность воды достигает семи метров. Уникальность Тилигула заключается в том, что его вода имеет океаническую соленость - 30-32 промилле.