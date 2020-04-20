Де в Україні очікуються заморозки у найближчі ночі

- 20 квіт. 2020
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В Україні 21, 22 та 23 квітня очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту, а в окремих областях заморозки і в повітрі.
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі, передає NNS.
"Уночі 21, 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вночі 21 квітня в західних, північних та більшості центральних областей, 23 квітня в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).
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