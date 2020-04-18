Київ задихається: рівень забрудненості повітря найвищій серед міст у світі

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Українська столиця вже третій день очолює рейтинг міст за рівнем забруднення повітря у світі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське та дописи киян у соцмережах.

Згідно інформації, отриманої NNS , станом на 12 год 18 квітня індекс забруднення повітря у Києві становить 316 пунктів при нормі у 50 пунктів, а в деяких частинах області сягає 400 пунктів і вище.

Про це свідчать дані ресурсу IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу.

Експерти зазначають, що дихати настільки забрудненим повітрям дуже шкідливо для здоров’я. Тому мешканцям столиці радять не виходити надвір без потреби, не відчиняти вікна та частіше проводити вологе прибирання.

Вечірній Київ пише:



Останніми днями в Києві, Київській та Житомирській областях спостерігається збільшення площ пожеж – горять ліси, трав’яні настили. При цьому вітер спрямовує дим від горіння та тління до столиці.

За останню добу у Києві зафіксували 30 пожеж. На даний момент ці загоряння вже ліквідовані. Про це повідомляє міський очільник Віталій Кличко.

– Значну частину диму, який забруднює повітря, доносить з Житомирської області. У зоні відчуження тим часом спостерігаєтсья тління трави та деревини, активних вогнищ наразі не зафіксовано, – інформує мер.

Він підкреслює, що радіаційний фон у столиці та області – у межах норми. Але у повітрі столиці зафіксовано продукти горіння. Станом на ранок, 18 квітня, перевищений вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту. Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.

Тим часом, кияни та мешканці області пишуть у соцмережах, що їм важко дихати. У багатьох панічні настрої і розпач, адже під час карантину складно виїхати чи хоча б вивезти дітей на небезпечну територію.

Зокрема, про це пише мешканка Ірпеня Оксана Шевченко: