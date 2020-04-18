На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник загальнодержавного значення

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На Тернопільщині біля села Чистилів вогонь майже вщент знищив орнітологічний заказник загальнодержавного значення. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ та на ГУ ГСЧС у Тернопільській області.

Згідно інформації, отриманої NNS , пожежа виникла 17 квітня, на площі близько 8 га. Повідомлення про горіння сухої трави та очерету надійшло на номер екстреного виклику "101" о 17:10. До місця події одразу ж направили чергові караули 1-ї та 3-ї державної пожежно-рятувальних частин.

Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки на гасіння додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х вогнеборців з числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж.

Рятувальники спрямували всі сили та засоби на боротьбу з вогнем. Проте він встиг наробити біди.

Вогонь охопив 8 га заплави річки Серет в районі сіл Чистилів, Біла, Великий Глибочок, Плотича.

На сторінці ГСЧС оприлюднили фото наслідків пожежі. Вогонь знищив заповідну територію майже вщент. Наслідки пожежі за допомогою дрону сфотографували з повітря.

В Управлінні ДНС Тернопільської області повідомляють, що пожежу на території Чистилівського орнітологічного заказника ліквідовано сьогодні, 18 квітня о 06.40.