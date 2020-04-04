На Днепроптеровщине активизировались змеи

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В Днепре в связи с улучшением погодных условий активизировались разные виды пресмыкающихся. 3 апреля днепряне зафиксировали ползущую змею прямо по брусчатке, в районе ул.Передовой, передаёт NNS со ссылкой на Днепр оперативный.

Как стало известно, горожане засняли степную гадюку. Эта змея не несёт опасности для человека. Она занесена в Красную книгу Украины и находится под охраной.

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Появление тварей в разных точках города, обусловлено тем, что в Днепропетровской области повысилась температура. Змеи начали вылазить из своих убежищ, чтобы погреться на солнце.

Справка:

Степная гадюка - небольшая змея, длина туловища составляет, как правило, менее 60 см; хвост короткий — 5—8 см в длину у самцов и 4—6 см у самок. Чешуйки имеют хорошо выраженное срединное рёбрышко, вокруг середины туловища расположен 21 ряд чешуек. Окраска сверху буровато-серая с бурой или чёрной зигзагообразной полосой вдоль всей спины. Брюхо пёстрое или почти чёрное. Восточная степная гадюка приносит пользу сельскому хозяйству, истребляя мышевидных грызунов и саранчовых. Опасности для человека не несёт.