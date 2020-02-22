В Кривому Розі котів звинуватили у нанесенні матеріальної шкоди

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У Кривому Розі котів звинуватили у нанесенні матеріальної шкоди людям і ввели проти пухнастиків «санкції». Про це NNS повідомляє з посиланням на місцевий паблік «Это Кривой Рог, детка».

Місцева мешканка Олена Олексієнко написала, що вчора, 21 лютого, зранку вона побачила на двері під’їзду свого будинку оголошення, в якому голова ОСББ звинувачує котів у нанесенні матеріальної шкоди мешканцям. Зазначається, що вони обірвали в підвалі провід, який з’єднує лічильник тепла із системою опалення. Через це лічильник перестав працювати.

Також автор оголошення повідомляє, що коти розірвали кігтями велику частину поролонової обмотки труб опалення, і це призводить до втрати тепла.

У зв’язку з такою ганебною поведінкою котів було прийнято рішення відкривати підвал тільки з 12 до 18 години, щоб вночі коти не могли потрапити до нього.

В коментарях люди жартують з приводу даної ситуації