Днепропетровщину заметает: на дорогах апокалипсис (ФОТО ВИДЕО)

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Сотни единиц техники сражаются с последствиями снегопада и тысячи автомобилей оказались в снеговой ловушке. Машины стоят в многокилометровых заторах. На дорогах произошло несколько ДТП, во многих местах, движение вообще заблокировано.

«Кто едет в сторону Каменского. Если проехали ад возле Краснополья, то дальше «Нефтека» за «быком», а дальше все свободно. Возле «Нефтека» снова дальнобойщики перекрыли, но по встречке движение есть. Далее до Карнауховки все нормально», — сообщают очевидцы.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что на трассе М-04 возле Краснополья стоит около 30 фур. К ним на помощь уже выехали спасатели.

Только в Днепре работает 130 единиц техники. Коммунальщикам предстоит расчистить 11 миллионов квадратных метров дорог и 546 титульных улиц.

«В случае чрезвычайной ситуации у нас от коммунальных предприятий в запасе есть порядка 140 единиц. Это трактора, экскаваторы. На сегодняшний день, я считаю, что той техникой, которой мы владеем, мы справимся в полном объёме. Я думаю, жители города могут сами сказать, что за последние 4 года у нас даже при самых аномальных осадках никогда не было никаких проблем»,

— сказал заместитель мэра Михаил Лысенко.

По его словам, пик осадков метеорологи прогнозируют на завтра. Выпадет не менее 25-35 см снега. По словам Михаила Лысенко, это трехнедельный уровень осадков.

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