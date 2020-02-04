Небайдужі громадяни встановили будки для безпритульних собак у Кривому Розі (фото)

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У Кривому Розі волонтери встановили будки для безпритульних собак. Про це NNS стало відомо з сайту #ШоТам, який посилається на сторінку у ФБ Світлани Хватової — учасниці громадської спілки «Зелений центр Метінвест Кривий Ріг».

У мікрорайоні «Східний» небайдужі громадяни придбали і встановили будки для вуличних псів в надії, що це допоможе змінити місце проживання собак і вони більше не житимуть на дитячому майданчику.

Зазначається, що волонтери розмістили таблички з написом «Годувати собак можна тільки біля будок. Ми повинні привчити їх жити там».

За інформацією, собаки до будок вже підходять, але поки несміливо.

За даними Світлани Хватової, вартість однієї будки становить 1300 грн, якщо хтось бажає долучитися до ініціативи, можна їй писати у приватні повідомлення у соцмережу.

Проблема безхатніх тварин.

Безхатні тварини, серед яких переважають собаки, створюють безліч проблем для міських санітарно-епідеміологічних служб, оскільки вони є переносниками всіляких паразитів, і є збудниками кишкових захворювань та сказу.

У багатьох розвинених країнах світу бродячі пси — явище неординарне, що часто привертає значну увагу громадськості і масмедія. Такі тварини нерідко стають об’єктом особливого опікунства і часто швидко знаходять собі господаря.

У країнах третього світу кількість безпритульних тварин надзвичайно велика, за чисельністю й загальною біомасою вони нерідко перевищують «свійську» (притульну) частину популяції. Пов’язано це з тим, що людина не бере на себе відповідальність за добробут тварин, а дружить з ними тільки ситуативно, підгодовуючи їх лише час від часу і ніяк не контролюючи репродукцію.

Раніше ми писали: Під Києвом на смітник викинули валізу з цуценятами.