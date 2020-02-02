Полицейский из Кривого Рога проткнул собаку вилами и бросил в костер

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В Кривом Роге привлекают к ответственности сотрудника полиции за жестокое обращение с собакой. Он может сесть в тюрьму. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Государственного бюро расследований.

Сообщается, что обвинительный акт против мужчины, которого обвиняют в жестоком обращении с животным, уже направили в суд. Досудебное расследование в уголовном производстве завершили следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве. Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Жуткий инцидент, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его сыну подошла бездомная собака и начала лаять. Полицейский ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер. Собаку спасли очевидцы, потом судьбой пса занимались волонтеры.