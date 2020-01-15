Обіймач котів: черкаська ветклініка відкрила нову вакансію (відео)

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Вакансію обіймача котів відкрили в одній із черкаських ветеринарних лікарень. Про це NNS стало відомо з сайту 24tv.ua.

Повідомляється, що на стаціонарі у лікарні постійно перебуває близько десяти вуличних тварин і, щоби вони не сумували, співробітники закладу запрошують містян розважити вусанів.

Вимоги до кандидатів на «працевлаштування»: любити тварин і мати позитивний настрій.

Приходити можна в будь-яку пору дня і ночі, в будні і свята.

У 2017 році вакансію «обіймач котів» було відкрито у веткліниці Just Cats у Дублині в Ірландії.

Тоді вимоги до кандидата були досить серйозні: людина повинна любити котиків, мати ніжні руки та не менш приємний голос. Також потенційний працівник мусить вміти довго гладити тварин, а також розуміти муркотіння і розрізняти його види.



