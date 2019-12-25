Де у Нікополі та Покрові вимкнуть світло 26 грудня (адреси)

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26 грудня у Нікополі та Покрові і вимкнуть світло за певними адресами у зв`язку із плановими роботами. Про це NikopolNews дізнався з графіку відключень, опублікованому на офіційному сайті ДТЕК «Дніпровські електромережі».

Згідно інформації, отриманої NikopolNews, у Нікополі світла не буде:

Можайського, 1-95;

Вольвача, 1-85;

Чалого, 169-181;

Магнитогорська, 1-65;

пров. Цілинний, 1-33;

Газопровідна, 2-100,

Магнитогорська, 58-67;

Лугова, 140А-192;

Кустонайська, 1-54;

Чалого, 165-179;

пров. Цілинний, 35-39,

Можайського, 1-95;

Вольвача, 1-85;

Чалого, 169-181;

Магнитогорська, 1-65;

пров. Цілинний, 1-33;

Газопровідна, 2-100,

Полярна, 61-108;

пров. Шкільний, 32-79А;

Передовиків, 48А-80;

Чалого, 46-121;

Кооперативна, 5-42;

П. Мирного, 1-3;

Глєбова, 1-½,

Гайдамацька, 35-78;

Герцена, 13-23;

Північна, 50-112;

Журавлина, 43-106А;

Чумацька, 38-105;

Лугова, 74-82;

Степова, 68-118;

Мурманська, 71,

Північна, 123-185;

пров. Озерний, 1А-28;

Чалого, 121-143;

Загородня, 2-22;

пров. Спокійний, 1-24;

Чумацька, 144-184;

Степова, 143-194,

Святительська, 2-109;

Харківська, 1-48;

Полярна, 108А;

Герцена, 7-9,

Святительська, 1-49;

Електрометалургів, 53-53/1;

Полярна, 1-62;

Передовиків, 1А-47А;

Чалого, 1-61,

Полярна, 85-138;

Харківська, 50-72;

Гайдамацька, 55-92;

Північна, 107-140;

Герцена, 3-5;

Чумацька, 104-147/1;

Степова, 113-148;

Чалого, 104-134;

Передовиків, 82-127,

Можайського, 86-156;

Магнитогорська, 62-119;

Чалого, 130А-146;

Лугова, 79-140,

Магнитогорська, 58-67;

Лугова, 140А-192;

Кустонайська, 1-54;

Чалого, 165-179;

пров. Цілинний, 35-39.

Покров:

Центральна,18-32;

Героїв Чорнобиля,5;

Горького,17-31;

Чехова,6-7;

Гагаріна,8.

Орієнтовно з 09:00 до 17:00. Можливі зміни та доповнення