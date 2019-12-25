Де у Нікополі та Покрові вимкнуть світло 26 грудня (адреси)

- 25 груд. 2019
- 60207
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26 грудня у Нікополі та Покрові і вимкнуть світло за певними адресами у зв`язку із плановими роботами. Про це NikopolNews дізнався з графіку відключень, опублікованому на офіційному сайті ДТЕК «Дніпровські електромережі».
Згідно інформації, отриманої NikopolNews, у Нікополі світла не буде:
Можайського, 1-95;
Вольвача, 1-85;
Чалого, 169-181;
Магнитогорська, 1-65;
пров. Цілинний, 1-33;
Газопровідна, 2-100,
Магнитогорська, 58-67;
Лугова, 140А-192;
Кустонайська, 1-54;
Чалого, 165-179;
пров. Цілинний, 35-39,
Можайського, 1-95;
Вольвача, 1-85;
Чалого, 169-181;
Магнитогорська, 1-65;
пров. Цілинний, 1-33;
Газопровідна, 2-100,
Полярна, 61-108;
пров. Шкільний, 32-79А;
Передовиків, 48А-80;
Чалого, 46-121;
Кооперативна, 5-42;
П. Мирного, 1-3;
Глєбова, 1-½,
Гайдамацька, 35-78;
Герцена, 13-23;
Північна, 50-112;
Журавлина, 43-106А;
Чумацька, 38-105;
Лугова, 74-82;
Степова, 68-118;
Мурманська, 71,
Північна, 123-185;
пров. Озерний, 1А-28;
Чалого, 121-143;
Загородня, 2-22;
пров. Спокійний, 1-24;
Чумацька, 144-184;
Степова, 143-194,
Святительська, 2-109;
Харківська, 1-48;
Полярна, 108А;
Герцена, 7-9,
Святительська, 1-49;
Електрометалургів, 53-53/1;
Полярна, 1-62;
Передовиків, 1А-47А;
Чалого, 1-61,
Полярна, 85-138;
Харківська, 50-72;
Гайдамацька, 55-92;
Північна, 107-140;
Герцена, 3-5;
Чумацька, 104-147/1;
Степова, 113-148;
Чалого, 104-134;
Передовиків, 82-127,
Можайського, 86-156;
Магнитогорська, 62-119;
Чалого, 130А-146;
Лугова, 79-140,
Магнитогорська, 58-67;
Лугова, 140А-192;
Кустонайська, 1-54;
Чалого, 165-179;
пров. Цілинний, 35-39.
Покров:
- Центральна,18-32;
- Героїв Чорнобиля,5;
- Горького,17-31;
- Чехова,6-7;
- Гагаріна,8.
Орієнтовно з 09:00 до 17:00. Можливі зміни та доповнення
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