Де у Нікополі та Покрові вимкнуть світло 26 грудня (адреси)

25 груд. 2019
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26 грудня у Нікополі та Покрові і вимкнуть світло за певними адресами у зв`язку із плановими роботами. Про це NikopolNews  дізнався з графіку відключень, опублікованому на офіційному сайті ДТЕК «Дніпровські електромережі».

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Згідно інформації, отриманої NikopolNews, у Нікополі світла не буде:

  • Можайського, 1-95;

  • Вольвача, 1-85;

  • Чалого, 169-181;

  • Магнитогорська, 1-65;

  • пров. Цілинний, 1-33;

  • Газопровідна, 2-100,

  • Магнитогорська, 58-67;

  • Лугова, 140А-192;

  • Кустонайська, 1-54;

  • Чалого, 165-179;

  • пров. Цілинний, 35-39,

  • Можайського, 1-95;

  • Вольвача, 1-85;

  • Чалого, 169-181;

  • Магнитогорська, 1-65;

  • пров. Цілинний, 1-33;

  • Газопровідна, 2-100,

  • Полярна, 61-108;

  • пров. Шкільний, 32-79А;

  • Передовиків, 48А-80;

  • Чалого, 46-121;

  • Кооперативна, 5-42;

  • П. Мирного, 1-3;

  • Глєбова, 1-½,

  • Гайдамацька, 35-78;

  • Герцена, 13-23;

  • Північна, 50-112;

  • Журавлина, 43-106А;

  • Чумацька, 38-105;

  • Лугова, 74-82;

  • Степова, 68-118;

  • Мурманська, 71,

  • Північна, 123-185;

  • пров. Озерний, 1А-28;

  • Чалого, 121-143;

  • Загородня, 2-22;

  • пров. Спокійний, 1-24;

  • Чумацька, 144-184;

  • Степова, 143-194,

  • Святительська, 2-109;

  • Харківська, 1-48;

  • Полярна, 108А;

  • Герцена, 7-9,

  • Святительська, 1-49;

  • Електрометалургів, 53-53/1;

  • Полярна, 1-62;

  • Передовиків, 1А-47А;

  • Чалого, 1-61,

  • Полярна, 85-138;

  • Харківська, 50-72;

  • Гайдамацька, 55-92;

  • Північна, 107-140;

  • Герцена, 3-5;

  • Чумацька, 104-147/1;

  • Степова, 113-148;

  • Чалого, 104-134;

  • Передовиків, 82-127,

  • Можайського, 86-156;

  • Магнитогорська, 62-119;

  • Чалого, 130А-146;

  • Лугова, 79-140,

  • Магнитогорська, 58-67;

  • Лугова, 140А-192;

  • Кустонайська, 1-54;

  • Чалого, 165-179;

  • пров. Цілинний, 35-39.

Покров:

  • Центральна,18-32;
  • Героїв Чорнобиля,5;
  • Горького,17-31;
  • Чехова,6-7;
  • Гагаріна,8.

Орієнтовно з 09:00 до 17:00. Можливі зміни та доповнення

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