Де у Нікополі, Покрові, Марганці та районі вимкнуть світло 19 грудня (адреси)

18 груд. 2019
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19 грудня у Нікополі, Покрові та Нікопольському районі вимкнуть світло за певними адресами у зв`язку із плановими роботами. Про це NikopolNews  дізнався з графіку відключень, опублікованому на офіційному сайті ДТЕК «Дніпровські електромережі».

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Згідно інформації, отриманої NikopolNews, у Нікополі світла не буде:

  • Добролюбова,66-68,74;

  • Успенського,2-28,1-25;

  • Кронштадтська,2-50,1-41;

  • Путилівська,1-45,2-40,

  • Пінська,14-16,23-29;

  • Маяковського32-56,39-59;

  • Таганрогська,1-15;

  • Козацька,24,

  • Героїв України, 13-15; 

  • Медична, 19Г/1,

  • Санстанція, 

  • Головний корпус лікарні,

  • Хірургія,

  • ЦСО,

  • "Козацька Вежа",

  • териториальний центр,

  • Воєнкомат,

  • Гуртожиток,

  • Котельня,

  • Дітяче вітділення,

  • АТБ супермаркет вв.1,

  • Довгалівська,166-319;

  • М.Залізняка, 1-17;

  • Тіниста, 1-40;

  • Полоцька, 2-27А;

  • Межова, 1-37;

  • Свято-Андріївська, 50-60;

  • Ковельська, 1-6А;

  • Брестська, 1-14;

  • Мінська, 1-2А,

  • Магазин,

  • Володимира Ємця, 13-58Б;

  • Миргородська, 2-14;

  • С.Разіна, 34-72;

  • Чайкіної, 2-14;

  • Пінська, 5-21;

  • Переможців, 1-21;

  • Лесі Українки, 2-21;

  • Перовської, 1-19;

  • Козацька, 16-69;

  • Миргородська, 9;

  • Таганрогська, 3-9,

  • Магазин "Харчи"

  • ПП "Кинева",

  • Івана Підкови,1-44;

  • Довгалівська,224-359;

  • Дніпровська,25-33;

  • Мистецька,1-40;

  • Рибна,1-24;

  • Тімірязєва,б-12А;

  • Сурікова,1-23;

  • Окська,1-29.

Покров:

  • Гудзя,1-60;
  • Шмідта,1-8А;
  • Трудова,1-20А;
  • Кутузова,1-50;
  • Панфілова,1-56;
  • Південна,3-11;
  • Юності,1-48;
  • Червоного Хреста,1-45,
  • Грушевського,4-64;
  • Скіфська,22-61,
  • кіоск по Кутузова,
  • катодна ст-я горгаза,

  • инфекційне відділення.

Марганець:

  • Миротворців,14;С.
  • Щедріна,1-17;
  • З.Космодем'янської,12-33;
  • Ясна,1-30;
  • Клочко,1-27;
  • Квіткова,2-19;
  • Оптимістична,1-25,

  • пров.Північний,8,10,

  • .Закам'янка,120-144,121-153.

Нікопольський район:

  • Червоногригорівка (Вузлова,26-54;Залізнична,35-83,77;Миру,1-30; пров.Центральний,2-14;Клубна,20-41;Калинова,1А-10,ЧП Олейник,магазин, ПТФ  "Славутич", Клубна,1-19, Пугачова,2-40, Чернишова,1-31,.Калинова,12-20,Миру,1А-2А,Пушкіна,1-45,  Залізнична,1-31,Чернишова,15-25,  Дніпровська,1-21, Дружби,2-24, Вузлова,1-22, ДК, магазины , ПП Фатеева — магазин, ПП Носинова — цех, ПП Редькин — кіоск, Продмаг № 3, Консервний завод "Придніпровський",  Аграрна,1-14; Молодіжна,1-53; Сонячна,7-23, Дитсад "Вишенька", МТФ  Славутич, ПП Пономаренко).
  • Борисівка (Центральна,84-104/89-155),

  • Кам'янське (Космонавтів,1-6; Калинова,1-15; Зелена,1-30, Рибколгосп).

Орієнтовно з 09:00 до 17:00. Можливі зміни та доповнення

Автор: Екатерина Андрус

Никополь, Нікополь, Марганец, Марганець, Покров

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