Де у Нікополі, Покрові, Марганці та районі вимкнуть світло 19 грудня (адреси)

- 18 груд. 2019
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19 грудня у Нікополі, Покрові та Нікопольському районі вимкнуть світло за певними адресами у зв`язку із плановими роботами. Про це NikopolNews дізнався з графіку відключень, опублікованому на офіційному сайті ДТЕК «Дніпровські електромережі».
Згідно інформації, отриманої NikopolNews, у Нікополі світла не буде:
Добролюбова,66-68,74;
Успенського,2-28,1-25;
Кронштадтська,2-50,1-41;
Путилівська,1-45,2-40,
Пінська,14-16,23-29;
Маяковського32-56,39-59;
Таганрогська,1-15;
Козацька,24,
Героїв України, 13-15;
Медична, 19Г/1,
Санстанція,
Головний корпус лікарні,
Хірургія,
ЦСО,
"Козацька Вежа",
териториальний центр,
Воєнкомат,
Гуртожиток,
Котельня,
Дітяче вітділення,
АТБ супермаркет вв.1,
Довгалівська,166-319;
М.Залізняка, 1-17;
Тіниста, 1-40;
Полоцька, 2-27А;
Межова, 1-37;
Свято-Андріївська, 50-60;
Ковельська, 1-6А;
Брестська, 1-14;
Мінська, 1-2А,
Магазин,
Володимира Ємця, 13-58Б;
Миргородська, 2-14;
С.Разіна, 34-72;
Чайкіної, 2-14;
Пінська, 5-21;
Переможців, 1-21;
Лесі Українки, 2-21;
Перовської, 1-19;
Козацька, 16-69;
Миргородська, 9;
Таганрогська, 3-9,
Магазин "Харчи"
ПП "Кинева",
Івана Підкови,1-44;
Довгалівська,224-359;
Дніпровська,25-33;
Мистецька,1-40;
Рибна,1-24;
Тімірязєва,б-12А;
Сурікова,1-23;
Окська,1-29.
Покров:
- Гудзя,1-60;
- Шмідта,1-8А;
- Трудова,1-20А;
- Кутузова,1-50;
- Панфілова,1-56;
- Південна,3-11;
- Юності,1-48;
- Червоного Хреста,1-45,
- Грушевського,4-64;
- Скіфська,22-61,
- кіоск по Кутузова,
- катодна ст-я горгаза,
инфекційне відділення.
Марганець:
- Миротворців,14;С.
- Щедріна,1-17;
- З.Космодем'янської,12-33;
- Ясна,1-30;
- Клочко,1-27;
- Квіткова,2-19;
- Оптимістична,1-25,
пров.Північний,8,10,
.Закам'янка,120-144,121-153.
Нікопольський район:
- Червоногригорівка (Вузлова,26-54;Залізнична,35-83,77;Миру,1-30; пров.Центральний,2-14;Клубна,20-41;Калинова,1А-10,ЧП Олейник,магазин, ПТФ "Славутич", Клубна,1-19, Пугачова,2-40, Чернишова,1-31,.Калинова,12-20,Миру,1А-2А,Пушкіна,1-45, Залізнична,1-31,Чернишова,15-25, Дніпровська,1-21, Дружби,2-24, Вузлова,1-22, ДК, магазины , ПП Фатеева — магазин, ПП Носинова — цех, ПП Редькин — кіоск, Продмаг № 3, Консервний завод "Придніпровський", Аграрна,1-14; Молодіжна,1-53; Сонячна,7-23, Дитсад "Вишенька", МТФ Славутич, ПП Пономаренко).
- Борисівка (Центральна,84-104/89-155),
Кам'янське (Космонавтів,1-6; Калинова,1-15; Зелена,1-30, Рибколгосп).
Орієнтовно з 09:00 до 17:00. Можливі зміни та доповнення
Никополь, Нікополь, Марганец, Марганець, Покров
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