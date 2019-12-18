Де у Нікополі, Покрові, Марганці та районі вимкнуть світло 19 грудня (адреси)

Завантажте мобільний додаток сайту

19 грудня у Нікополі, Покрові та Нікопольському районі вимкнуть світло за певними адресами у зв`язку із плановими роботами. Про це NikopolNews дізнався з графіку відключень, опублікованому на офіційному сайті ДТЕК «Дніпровські електромережі».

Згідно інформації, отриманої NikopolNews, у Нікополі світла не буде:

Добролюбова,66-68,74;

Успенського,2-28,1-25;

Кронштадтська,2-50,1-41;

Путилівська,1-45,2-40,

Пінська,14-16,23-29;

Маяковського32-56,39-59;

Таганрогська,1-15;

Козацька,24,

Героїв України, 13-15;

Медична, 19Г/1,

Санстанція,

Головний корпус лікарні,

Хірургія,

ЦСО,

"Козацька Вежа",

териториальний центр,

Воєнкомат,

Гуртожиток,

Котельня,

Дітяче вітділення,

АТБ супермаркет вв.1,

Довгалівська,166-319;

М.Залізняка, 1-17;

Тіниста, 1-40;

Полоцька, 2-27А;

Межова, 1-37;

Свято-Андріївська, 50-60;

Ковельська, 1-6А;

Брестська, 1-14;

Мінська, 1-2А,

Магазин,

Володимира Ємця, 13-58Б;

Миргородська, 2-14;

С.Разіна, 34-72;

Чайкіної, 2-14;

Пінська, 5-21;

Переможців, 1-21;

Лесі Українки, 2-21;

Перовської, 1-19;

Козацька, 16-69;

Миргородська, 9;

Таганрогська, 3-9,

Магазин "Харчи"

ПП "Кинева",

Івана Підкови,1-44;

Довгалівська,224-359;

Дніпровська,25-33;

Мистецька,1-40;

Рибна,1-24;

Тімірязєва,б-12А;

Сурікова,1-23;

Окська,1-29.

Покров:

Гудзя,1-60;

Шмідта,1-8А;

Трудова,1-20А;

Кутузова,1-50;

Панфілова,1-56;

Південна,3-11;

Юності,1-48;

Червоного Хреста,1-45,

Грушевського,4-64;

Скіфська,22-61,

кіоск по Кутузова,

катодна ст-я горгаза,

инфекційне відділення.

Марганець:

Миротворців,14;С.

Щедріна,1-17;

З.Космодем'янської,12-33;

Ясна,1-30;

Клочко,1-27;

Квіткова,2-19;

Оптимістична,1-25,

пров.Північний,8,10,

.Закам'янка,120-144,121-153.

Нікопольський район:

Червоногригорівка (Вузлова,26-54;Залізнична,35-83,77;Миру,1-30; пров.Центральний,2-14;Клубна,20-41;Калинова,1А-10,ЧП Олейник,магазин, ПТФ "Славутич", Клубна,1-19, Пугачова,2-40, Чернишова,1-31,.Калинова,12-20,Миру,1А-2А,Пушкіна,1-45, Залізнична,1-31,Чернишова,15-25, Дніпровська,1-21, Дружби,2-24, Вузлова,1-22, ДК, магазины , ПП Фатеева — магазин, ПП Носинова — цех, ПП Редькин — кіоск, Продмаг № 3, Консервний завод "Придніпровський", Аграрна,1-14; Молодіжна,1-53; Сонячна,7-23, Дитсад "Вишенька", МТФ Славутич, ПП Пономаренко).

Борисівка (Центральна,84-104/89-155),

Кам'янське (Космонавтів,1-6; Калинова,1-15; Зелена,1-30, Рибколгосп).

Орієнтовно з 09:00 до 17:00. Можливі зміни та доповнення