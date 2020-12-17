Доставка газу подорожчає у 17 регіонах: список нових тарифів

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У 17 регіонах України з 1 січня подорожчає доставка газу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на finance.today.ua.

Рзподіл газу забезпечують облгази. НКРЕКП затвердила нові тарифи на дані послуги обл- та міськгазів. В середньому зростання склало 40%.

У яких обл- та міськгазах і на скільки зросте тариф на газ:

"Гадячгаз" - 1,72 грн за куб. м (+38,3%);

"Донецькоблгаз" - 1,02 грн за куб. м (+31%);

"Київоблгаз" - 1,45 грн за куб. м (+44%);

"Кіровоградгаз" - 1,60 грн за куб. м (+45,6%);

"Коростишівгаз" - 1,75 грн за куб. м (+51,4%);

"Лубнигаз" - 2,45 грн за куб. м (+50,2%);

"Маріупольгаз" - 1,53 грн за куб. м (+28,7%);

"Мелітопольгаз" - 2,18 грн за куб. м (+40%);

"Одесагаз" - 0,84 грн за куб. м (+6%);

"Полтавагаз" - 1,93 грн за куб. м (+43,5%);

"Тернопільгаз" - 2,17 грн за куб. м (+52,5%);

"Уманьгаз" - 2,08 грн за куб. м (+52%);

"Херсонгаз" - 1,68 грн за куб. м (+44%);

"Черкасигаз" - 0,54 грн за куб. м (+11%);

"Кременчукгаз" - 0,39 грн за куб. м (+25,6%);

"Шепетівка" - 1,09 грн за куб. м (+47,7%);

"Кременецьке УПРГ" – 1,30 грн за куб. м (+42,3%).

У той же час, двом компаніям, "Спектргаз" і "НГХП "Сірка" регулятор не підвищив, а знизив тарифи на газ. Тепер у "Спектргаз "тариф на розподіл становитиме 2,35 грн за кубометр (-14%), у "НГХП" Сірка " – 1,14 (- 33%).

Нагадаємо, що віднедавна тариф на газ ділиться на дві складові: власне вартість газу і вартість його розподілу (доставки). При цьому, якщо постачальника газу можна вибирати на ринку і переукладати з ними договори, то компанію, що займається розподілом газу, вибрати неможливо, бо саме вона володіє мережами, які підводять газ безпосередньо до наших будинків. Тому облгази є монополістами, і тарифи на розподіл газу вони самі встановлювати не можуть. Їх регулює держава.