Південному Криму урізають подачу води

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З 23 вересня жителям Алушти, Партеніту та Малого Маяка окупанти вимушені обмежити подачу води. Про це NNS повідомляє з посиланням на Крим.Реалії, який посилається на заяву очільниці окупаційної адміністрації Алушти Галини Огнєвої

"З середи, 23 вересня, ми запроваджуємо в Алушті, Партеніті та Малому Маяку обмежувальні заходи подачі води. А саме – в нічний час із 23:00 до 05:00 у системі водопроводу буде знижено тиск. Вода, буде, але йтиме вона під низьким тиском", - повідомила Огнєва.

Окупаційна влада запевняє, що такі обмеження є "тимчасовим заходом", який нібито допоможе "не допустити ситуації повної відсутності води".

Огнєва визнала, що в Ізобільнецькому водосховищі (розташовене в Алуштинському регіоні й обслуговує навколишні населені пункти) залишилося замало прісної води – її вистачить тільки до грудня.

«Зниження тиску – це економія як мінімум 10 тисяч кубометрів на добу – це гарантія того, що навіть без опадів вода буде в кранах будинків і квартир до квітня наступного року. Я прошу вас, дорогі алуштинці, підійдіть до цієї ситуації з відповідальністю і розумінням. Дуже прошу не набирайте на ніч ванни й інші великі місткості - вода вранці, вдень і ввечері буде! І, найголовніше, в будь-який час доби економте важливий для всіх нас природний ресурс!»

– додала Галина Огнєва.

У Криму запаси води в водосховищах продовжують скорочуватися і зменшуватися, повідомив 18 вересня на засіданні оперативного штабу глава підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов.

Також протягом останнього тижня зафіксовано зростання кількості звернень громадян Сімферополя з питань водопостачання.

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