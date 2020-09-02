4 літри води достатньо мешканцям Криму, щоб помитися – вважає «влада»

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Керівництво так званого Міністерства ЖКГ окупованого Криму відповіло жителям півострова на численні скарги через обмеження подачі води і її якості. Про це NNS повідомляє з посиланням на businessua.com.

Раніше в Криму заявили про 3 етапи щодо обмеження подачі водопостачання в Сімферополі і ще в 4 десятках населених пунктів, після чого кримчани почали масово скаржитися не тільки на відсутність води, але і на її якість. Однак чиновники відреагували на такі скарги вельми дивно.

На порталі «міністерства» з'явилася нова пам'ятка, яка визначає щоденні потреби кожної сім'ї. Зокрема, чиновники радять використовувати не більше 18 літрів води на різні санітарні потреби. Також вони вважають, що одній людині вистачить 4 літрів води на гігієнічні потреби, а ще 4 літри вистачить для приготування їжі і пиття. Потрібно відзначити, що в останні тижні ситуація з нестачею води на півострові досягла критичного масштабу.

Перед відкриттям сімферопольських шкіл місцеві жителі помітили величезні баки у дворах, які призначені для привізної води.

Ситуацію прокоментувала відомий блогер Роксолана Крим на своїй сторінці в twitter.

«Такі красиві сині баки прикрасили шкільні двори Сімферополя до 1 вересня. До них повинні додаватися красиві шланги, відра і сходи ... І коромисла обов'язково!»,

- написала вона.

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