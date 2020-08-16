Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні зменшився розмір субсидій у липні. Про це NNS повідомляє з посиланням на businessua.com., який посилається на сайт Мінсоцполітики.

Після того як Кабмін виділив додаткову соцдопомогу українцям, в липні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримали 2,9 мільйона громадян. Про це свідчать дані на сайті Міністерства соціальної політики.

Середній розмір субсидії склав 256,73 гривні, що на 4% менше, ніж місяцем раніше. В цілому на надання субсидій виділили 389,9 мільйона гривень. З них 379,5 мільйона гривень субсідіанти отримали в готівковій формі, а 10,3 мільйона – в безготівковій.

Найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксовано в Києві, де вона становить 485,59 гривні. Найменший розмір субсидії зафіксований в Закарпатській області – 137,8 гривні. Середній розмір субсидії з оплати житлово-комунальних послуг в Україні в 2019 році склав 1200 гривень, розмір пільги – 750 гривень.

Всього в липні за субсидіями на оплату ЖКП звернулися 30,6 тисячі домогосподарств, а призначено субсидію 17,2 тисячі домогосподарств.

Нагадаємо, під час карантину, незважаючи на перевірки одержувачів соцдопомоги, в Україні діють спрощені правила призначення і переоформлення субсидій та соціальних допомог. Зокрема:

для людей, які втратили роботу в період карантину, спрощений порядок отримання субсидій;

соціальні нормативи для субсидіантів на користування житлово-комунальними послугами збільшено на 50%;

заборонено припинення надання житлових субсидій.

Раніше ми повідомляли: Вартість газу восени суттєво зросте - Нафтогаз

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України