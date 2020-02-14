Привет на тот свет: покойника обязали заплатить за транспортировку газа

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На Волыни произошел резонансный случай - платежку за транспортировку газа прислали покойнику, об инциденте NNS узнал от журналистов издания Главред.

Инцидент произошел в в селе Раков Лес Камень-Каширского района. Как выяснили журналисты мужчина погиб девять лет назад при пожаре в доме, который так и не был отстроен.Сейчас его родственники, которые проживают по этому адресу, получили платежку, адресованную покойнику.

Платежка датируется январем нынешнего года, сумма, которую нужно заплатить - 150 гривен. По подсчетам родственников, в год получится немалая сумма. Газовики в свою очередь оправдываются: никаких манипуляций, а путаница возникла из-за того, что наследники не подали заявления об исключении умершего из списка абонентов.

"Не обращался наследник и правопреемник официально. То есть письменного заявления на механическое отключение от системы газоснабжения по указанному адресу у нас нет", - сказала представительница Волыньгаза Оксана Швец.

Теперь газовики и родственники покойника договорились о встрече. Они должны окончательно зафиксировать смерть абонента и решить, что делать с платежкой, которую ему уже прислали.