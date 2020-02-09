Горгаз достанет и на том свете: умершему украинцу прислали платежку

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На западной Украине получили платежку на человека, который умер во время пожара в своем же доме еще а 2011 году во время президенства Виктора Януковича.

Как пишет местная пресса, с покойника требуют почти 150 гривен за якобы предоставленные в январе услуги по доставке газа.

Дело в том, что пожар полностью уничтожил дом мужчины, после чего остатки здания разобрали. Несмотря на это, газ сюда непонятным образом якобы продолжают доставлять.

По подсчетам "Волыньгаза", погибший в прошлом смог использовать более 1600 кубических метров газа.