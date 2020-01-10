Петиція щодо виділення коштів на ремонт автошляху на ділянці між Кривим Рогом та Нікополем

- 10 січ. 2020
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Зареєстровано петицію до Президента України, щодо виділення додаткових коштів у 2020 році на ремонт автошляху Н-23 на ділянці між Кривим Рогом та Нікополем.
Протягом багатьох років ділянка автошляху Н23 від м. Кривий Ріг до м. Нікополь (повз Апостолове, Мар'янське, Грушівку) перебуває в занедбаному стані через відсутність фінансування заходів з ремонту даної ділянки автошляху.
Загальна протяжність складає близько 100 км, з них 50 км - аварійнонебезпечний стан асфальтного покриття, 40 км - незадовільний стан, 10 км - задовільний стан.
Просимо у 2020 році здійснити капітальний ремонт вказаної ділянки автошляху.
Проголосувати можна за посиланням: https://petition.president.gov.ua
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