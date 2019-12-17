Под Никополем село осталось без воды из-за долгов

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Село Южное Никопольского района осталось без воды из-за долгов. О этом NikopolNews узнал из сообщений местных жителей, которые пытались прояснить ситуацию, задавая вопросы на страничке Никопольского водоканала.

Об отключении воды люди сообщили еще вчера, 16 декабря. На тот момент в водоканале Никополя причины не знали и советовали обращаться в сельсовет. Позже появились комментарии, что в диспетчерской по телефону 0672038604 подтвердили: воду Южному перекрыли из-за долгов.

Сегодня, 17 декабря, администратор странички водоканала Денис Тюлькин сообщил:

- С 11.00 отключил и водоканал. Вопросы в сельсовет.

Местные жители возмущены ситуацией:

Скажите пожалуйста, а в самом Никополе мало должников? Весь город почему-то не отключаете, даже район не отключите. А село можно нагибать сколько угодно, там не люди живут. И вообще, что за армейские способы воздействия на народные массы? Через коллектив. Мало того, что человек исправно платит за редкие появления воды в доме, так он еще должен заниматься коллекторством на благо ЧП Фонтан и горводоканала, ходить по домам и требовать деньги для вышеуказанных организаций, — написал Сергей Чабаненко.



В водоканале прокомментировали:

- Должников в городе много и работу с ними ведут. И отключения и через суд.

С Южным договор на все село, не по абонентно. Мы даже не знаем, какай долг, по какому адресу. Село должно, долги не гасятся.

Что теперь делать добропорядочным селянам, неизвестно. Мы выясняем подробности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Никопольском районе новый глава. Его назначил президент Зеленский.

Также мы сообщали о том, что в Никополе отключили воду в одном из районов