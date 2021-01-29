Кабмін віддав 16 гектарів лісу під забудову монастирю УПЦ Московського патріархату

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабінет міністрів погодив зміну цільового призначення земельної ділянки в Коростенському районі Житомирської області для подальшого передачі жіночому монастирю Української Православної церкви (Московського патріархату) для будівництва, повідомляє NNS , посилаючись на БізнесЦензор.

Відповідне розпорядження №47-р від 26 січня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін схвалив зміну цільового призначення земельної ділянки площею 15,8 га з категорії земель лісового фонду (лісу) на категорію земель житлової та громадської забудови з метою вилучення земельної ділянки та подальшої передачі Житомирською облрадою у постійне користування релігійній організації "Ставропігійний жіночий монастир на честь Афонської ікони Божої Матері» Київської єпархії Української Православної церкви для будівництва та обслуговування будівель громадських і релігійних організацій.

Як випливає з документа, зараз ця ділянка лісу знаходиться в постійному користуванні дочірнього підприємства "Малинський лісгосп АПК "Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства" ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС " Житомирської облради на території Коростенського району Житомирської області.