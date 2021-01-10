Розпочато нову президентську програму після «Великого будівництва» - міністр

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В Україні фактично розпочали другу програму президента Зеленського після «Великого будівництва». Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Програма «велика Реставрація» розпочата з порятунку монастиря капуцинів Олеського замку у Львівській області. У монастирі знаходиться Фондове сховище замку, який сьогодні є музеєм. Рік тому значна частина даху монастиря обвалилася.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"У мене дуже хороші новини! Нам вдалося зупинити аварійний стан монастиря капуцинів Олеського замку, який є пам'яткою архітектури національного значення. Надзвичайні колекції одного з найпопулярніших замків України вже в безпеці, адже відремонтовано аварійні ділянки даху монастиря. Нарешті для музейного фонду загроз немає. Таким чином президентська програма реставрації фактично розпочата. І завершення ремонтно-реставраційних робіт в Олеську найближчим часом - це тільки її початок",

- написав він.

Колишній монастир капуцинів в Олеську — пам'ятник пізнього бароко і рококо. За своєю красою і оздобленням вважався найкрасивішим монастирем ордена капуцинів на території тодішньої Польщі. Багатим було і книжкове зібрання монастиря. У 1939 році з приходом радянської влади монастир був розграбований, а при відступі нацистів - спалений. В СРСР згорілий дах відновили з невідповідного дерева. Це принесло нову проблему-у січні 2020 року близько 40% даху обвалилося.

Сьогодні будівля та комплекс монастиря використовуються як сховище для фондів Олеського замку, який у свою чергу є філією Львівської картинної галереї ім. Б. Возницького.

Олеський замок - один з найдавніших збережених в Україні. Збудований ймовірно наприкінці ХІІІ століття одним із синів галицько-волинського князя Юрія Львовича — Андрієм або Левом.