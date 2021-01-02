В Україні вантажівку DAF схрестили з трактором: подивіться, що вийшло! (фото, відео)

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Співробітники ПП «Бізон», що в Запорізькій області, займаються ремонтом і продажем різної сільгосптехніки, зокрема тракторів. Однак це більше, ніж просто ремонт. З віджилих своє старих тракторів К-701 тут роблять машини іншого рівня, повідомляє NNS, посилаючись на www.autocentre.ua.

Ось, наприклад, найсвіжіший проект отримав двигун і кабіну від вантажівки DAF CF. Таким чином в одному поєдналися феноменальна прохідність «Кіровця» К - 701 з економічністю і комфортабельністю вантажівок марки DAF.

Тут встановлений двигун Євро 2. А ось кабіна взята від моделі DAF CF 85.460 Євро 5, причому в британському виконанні - з правим кермом (як в К-701). З'явилися п'ятисекційний розподільник, Кермове -насос-дозатор і багато іншого.

Це не єдина цікава переробка К-701, в «Бізоні» також побудували кілька дивовижних «Кіровців» з кабінами вантажівок MAN, зберігши при цьому капотну компоновку.