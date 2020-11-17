Підприємців Ужгорода звільнили від сплати податків на час карантину

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Ужгородська міська рада своїм рішенням звільнила підприємців І та ІІ груп платників, яким постановою уряду заборонено працювати у вихідні, від сплати єдиного податку, а також від сплати податку на землю та оренду комунального майна.

Про це повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, передає Громадське, інформує NNS.

«Продовжуємо системну підтримку підприємців Ужгорода, яким украй складно вести діяльність у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу»,

— зазначив Андріїв.

За його словами, на грудень цього року малий та середній бізнес, діяльність якого зупинена на вихідних постановою Кабміну, звільнили й від сплати земельного податку та за оренду комунального майна. Також до кінця карантину відновили дію рішення міськради про звільнення від сплати за комунальне майно для літніх терас кафе та ресторанів.

«Це питання, які у компетенції міської ради. Сподіваюся, ці рішення допоможуть нашим підприємцям «утриматися на плаву» в ці нелегкі для всього світу місяці пандемії»,

— зазначив мер Ужгорода.

Крім того, Андріїв повідомив, що в Ужгородській міськраді ухвалили також звернення до Кабінету міністрів, щоб розглянули можливість звільнити цю категорію підприємців від сплати єдиного соціального внеску — як за себе, так і за найманих працівників. Також просять продовжити дію постанови уряду про призначення та виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям І та ІІ групи платників єдиного податку.

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Нагадуємо, уряд запровадив карантин вихідного дня 11 листопада. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Його запровадили до кінця листопада. У ці дні можуть працювати лише продуктові магазини, автозаправки, аптеки, фінансові установи та транспорт.

Таке нововведення має зменшити кількість контактів і розірвати ланцюг передачі вірусу, кажуть у МОЗ.