Завод Коломойського через падіння попиту скоротив виробництво майже на третину

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Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) Ігоря Коломойського, в січні-серпні 2020 року скоротив випуск продукції на 27,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 371,23 тис. тонн. Про з посиланням на Інтерфакс-Україна передає Економічна правда, інформує NNS.

Як повідомили виданню в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА) в п'ятницю, за вісім місяців-2020 НЗФ знизив випуск силікомарганцю на 26,1% - до 346,07 тис. тонн, феромарганцю і інших феросплавів - на 39,4%, до 25 , 16 тис. тонн.

У серпні завод виробив 35,34 тис. тонн феросплавів, в липні - 52,43 тис.тонн.

Раніше повідомлялося, що НЗФ запланував в серпні зниження обсягів випуску продукції на 33,4% в порівнянні з липнем - до 35 тис. тонн через відсутність збуту.

Зазначалося, що рівень відвантаження товарних феросплавів за липень більш ніж удвічі нижче рівня виробництва.

Тому були зупинені чотири пічних агрегати, а в роботі на початок серпня перебували вісім печей.

Керівництво заводу повідомляло, що частина штату буде переведена в режим простою зі збереженням зарплати, а про скорочення мова не йде.

НЗФ в 2019 році скоротив випуск продукції на 8,3% в порівнянні з 2018 роком - до 723,60 тис. тонн. При цьому завод знизив випуск силікомарганцю на 10,4% - до 659,47 тис. тонн, але наростив феромарганцю - на 8,3%, до 43,46 тис. тонн. Крім того, збільшив випуск інших феросплавів на 57,2% - до 20,67 тис. тонн.