ЗМІ дізналися, які зарплати у шахтарів, що бастують у Кривому Розі

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У розпорядженні журналістів опинилися зарплатні відомості шахтарів шахт Батьківщина і Жовтнева, що входять до КЗРК (Криворізький залізорудний комбінат), співробітники яких влаштували страйк. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Як видно з документа, співробітники, що працюють за землею отримують зарплату вище 20 тисяч гривень. Так, один з шахтарів, який працює на позиції ГРОЗ - гірський робітник очисного забою, отримав у липні 21 985 гривень. Водночас прохідник отримує 58 487 гривень, ця сума вказана разом з матеріальною допомогою. Зарплата співробітників, які працюють на поверхні значно нижче, електрослюсар отримує на руки 11 850 гривень.

Нагадаємо, з 16 вересня в Кривому Розі триває страйк група гірників шахт «Родина», «Жовтнева», «Гвардійська» і «Тернівська». Серед вимог шахтарів - підвищення заробітної плати.

Також повідомляється, що страйк стихає. Так, гірники шахти "Родина" ввечері 29 вересня піднялися на поверхню. Гірники шахти" Жовтнева" поки залишаються під землею. Про це повідомляє лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

"24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест",

- написав Волинець.

Раніше він повідомив про зрив переговорів між адміністрацією КЗРК і гірниками.

Водночас Ольга Потапенко у Facebook-спільноті КЗРК / КЗРК інформує про те, що учасники протесту повертаються зі столиці додому.

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