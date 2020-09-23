У Києві хочуть побудувати аеропорт для дронів

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У Києві до 2025 року можуть побудувати аеропорт для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомив керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників, дистриб'ютор DJI в Україні Тарас Трояк, передає Економічна правда з посиланням на Інтерфакс-Україна, інформує NNS.

Про це Тарас Трояк заявив під час Infrastructure Digital Day у вівторок.

"У нас є проект Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА... Це амбітний проект. Ми плануємо десь до 2025 року його побудувати. Поки що бізнес складова там невелика, але ми дивимося на розвиток і розуміємо, що це потрібно",

— сказав Трояк.

За його словами, у 2020 році ринок БПЛА в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн.

"Цього року він зріс у 2,5 разу порівняно з минулим. І наступного року ми вже сподіваємося, що ринок буде більше ніж 1 млрд грн",

— сказав він.