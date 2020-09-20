Курс валют: чи варто зараз міняти долари

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Долар в Україні стрімко дорожчає і до кінця вересня, за прогнозами експертів, повинен досягти 28,40 грн / дол. У тих українців, які мають якісь заощадження в іноземній валюті, виникає питання, чи настав час бігти в найближчий обмінник і міняти долари.

Економічний експерт Олексій Дорошенко порадив, як правильно вчинити в поточній ситуації, повідомляє NNS з посиланням на today.ua.

За словами спеціаліста, свої заощадження у валюті краще притримати, оскільки курс гривні буде опускатися.

"Якщо ви, наприклад, зараз можете трошки притримати свої заощадження в іноземній валюті, то через місяць ви виграєте, через два ще більше виграєте. У будь-якому випадку. Що стосується інфляції, то нічого не буде дорожчати крім продуктів — вони будуть більш—менш ще. Плюс комунальні послуги. Комунальні послуги взагалі на першому місці. Але це ж потрібно за місяць ці витрати зробити, тому вам потрібно зараз, все-таки вигідно якийсь час потримати валюту, якщо у вас зараз немає ніяких витрат у гривні",

- сказав Олексій Дорошенко,

Займатися інвестиціями, на думку експерта, зараз не найкращий час. Ті, хто встиг інвестувати в купівлю нерухомості в минулому році, помітно виграли. Зараз краще почекати і притримати гроші, якщо звичайно немає якихось критичних витрат.

"Минулого року, а також вже на початку цього, хтось вкладав в ОВДП. В принципі, дуже вигідне вкладення було. Зараз, в принципі, вже ті, хто хотів, вони або квартири купили, тому що в той час інвестиції йшли саме в квартири, і щось ще купили. Але зараз, ось такі ось інвестиційні речі - не особливо то й вигідні",

- пояснив експерт.

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