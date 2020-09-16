У Дніпрі розпочали роботи з будівництва нового аеродромного комплексу

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15 вересня, укладено договір на виконання підготовчих робіт для реалізації проєкту з будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту Дніпра. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України, передає NNS.

Відповідно до договору, підготовчі роботи стартують вже сьогодні, 16 вересня.

Крім цього, приватний інвестор ТОВ “НС Дніпро” розпочинає будівництво пасажирського та VIP-терміналів із запланованою пропускною здатністю до 1000 людей на годину. Також оголошено тендер на відбір генерального підрядника, який виконуватиме основний обсяг робіт з будівництва нового аеродрому.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Цей рік наочно демонструє те, що розвивати регіональну авіацію вкрай необхідно. Тому ми розпочинаємо проєкт з будівництва нового аеродромного комплексу в аеропорту Дніпра. Сьогодні був укладений договір, відповідно до якого вже завтра стартують необхідні підготовчі роботи: демонтаж 2-х трансформаторних підстанцій, у тому числі регуляторів яскравості, системи дистанційного керування, винесення кабелів зв’язку та електропостачання з прокладанням кабельної каналізації та влаштуванням кабельних колодязів, перемикання світлосигнального обладнання, переміщення метеомайданчика тощо. Крім цього, оголошено тендер на відбір генерального підрядника будівництва нового аеродрому. А приватний інвестор “НС Дніпро” починає будувати новий пасажирський та VIP-термінали. Рішення щодо необхідності створення в Дніпрі сучасного аеропорту, який би відповідав всім міжнародним стандартам, було прийняте ще у далекому 2013-му. Проте до минулого року реальних кроків у цьому напрямку, на жаль, не було зроблено. І ми будемо виправляти цю ситуацію”,

- зазначив Владислав Криклій.

Очільник Міністерства пояснив, що, зважаючи на високу категорію складності будівництва подібних об’єктів, процес їх проєктування зазвичай займає від 9 до 18 місяців. Тому з метою ефективного планування та витрачання виділених у поточному році коштів, було вирішено визначити підготовчі роботи як окремий проєкт. Його вартість складатиме близько 12 млн грн.

“Це дозволить виконати важливий обсяг робіт для підготовки інфраструктури та забезпечить безперервне функціонування летовища на час будівництва нового аеродромного комплексу”,

- наголосив Владислав Криклій.

Основні роботи планується розбити на черги будівництва та пускові комплекси, до складу яких входитимуть:

злітно-посадкова смуга;

перони та місця стоянок повітряних суден;

магістральна руліжна доріжка та з’єднувальні руліжні доріжки;

базова та стартова аварійно-рятувальні станції;

радіотехнічні засоби, метео- та світлосигнальне обладнання;

інженерні мережі, трансформаторні підстанції, очисні споруди тощо.

Як результат, за бюджетні кошти в новому аеропорту “Дніпропетровськ” планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням.

“Я вдячний Уряду, колективу нашого Міністерства та Укрінфрапроекту за те, що спільними зусиллями нам вдалося передбачити кошти у бюджеті на цей рік для початку реалізації цього масштабного інфраструктурного проєкту. Вдячний керівництву ДніпроОДА за відведення необхідних земельних ділянок під проєкт, узгодження відносин з орендаторами та отримання містобудівних умов та обмежень. Також дякую за сприяння оператору ГТС України та Держслужбі з питань праці за вирішення зменшення охоронної зони та узгодження оптимального варіанту виконання робіт з використанням державних коштів. Впевнений, спільними зусиллями ми реалізуємо цей проєкт на найвищому рівні”,

- підсумував Владислав Криклій.

В Мінінфраструктури нагадали, що будівництво нового аеродромного комплексу в аеропорту “Дніпропетровськ" планується з доведенням параметрів до забезпечення експлуатації повітряних суден кодової букви “С” без обмежень та з можливістю перспективного подовження злітної смуги для забезпечення експлуатації повітряних суден кодових букв “D” (“Е”).

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