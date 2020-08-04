З України дозволили вивозити маски та інші засоби індивідуального захисту

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Кабмін України зняв заборону на експорт захисних масок та інших засобів індивідуального захисту. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Качки у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , з 1 серпня Кабмін дозволив вивозити за кордон вказані товари. Тарас Качка написав:

«Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт яка діяла у зв‘язку із коронавірусом. Це тиха, але важлива новина. Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений. Від початку карантину для мене було вкрай важливим, щоб заборон не було взагалі, а якщо їх не можна було уникнути - то вони були найменшими. Тому я дико радію, що Україна їх ввела так мало (ЗІЗи і гречка), заборони були обгрунтовані і ми нарешті відмовилися від цієї практики».

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