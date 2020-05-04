Більше півмільйона курей загинуло на Кременчуцькій птахофабриці

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На Полтавщині через знеструмлення Кременчуцької птахофабрики і зупинку там вентиляційної системи загинуло 600 тис. курей.

Про це йдеться у довідці управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації, передає NNS.

"02.05.2020 року о 06.00 в с. Потоки Кременчуцького району, попередньо внаслідок несправності трансформаторної підстанції (розташована на території підприємства), відбулося припинення постачання електроенергії в товаристві з додатковою відповідальністю «Кременчуцька птахофабрика». Через зупинку роботи вентиляційної системи загинуло 600 тисяч курей", - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що працівники Держспоживслужби відібрали зразки проб загиблої птиці для визначення причин її загибелі. На сьогодні, 4 травня, заплановано засідання протиепізоотичної комісії Кременчуцької РДА з приводу масової загибелі птиці та визначення механізму її подальшої утилізації.