На ЗАЕС вночі зупинили один з енергоблоків

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Енергоблок №5 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 16 квітня 2020 року (ЮУАЕС) відключено від енергосистеми для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомляє NNS із посиланням на пресслужбу Енергоатому.

"16 квітня 2020 року о 02 годині 48 хвилині енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від мережі і виведено в середній планово-попереджувальний ремонт", - йдеться в повідомленні.

В даний час в роботі перебувають 4 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 3 430 МВт. На енергоблоці №3 йде 119 доба планового капітального ремонту.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Як відомо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – в 1987 р., п'ятий – в 1989 р., шостий – у 1995 році.