На Дніпропетровщині закривають ще 10 шахт і не тільки

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Із 20 квітня призупиняють роботу 10 шахт і допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК Павлоградвугілля, збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК.

Про це повідомляє NNS із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"У зв'язку з тривалою системною кризою в енергетичній галузі України 10 шахт і допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК Павлоградвугілля, збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК з 20 квітня призупиняють роботу з видобутку і збагаченню вугілля, підготовки гірничих виробок, а також ремонту гірничо-шахтного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники підприємств виводяться до простою з оплатою у розмірі тарифної ставки.

"З 20 квітня близько 18,7 тис. співробітників шахт, допоміжних підприємств, фабрик і заводу будуть виведені до простою. Інші співробітники будуть забезпечувати технічне обслуговування підприємств - провітрювання гірничих виробок і відкачування води, підтримку виробництва. Це дозволить оперативно відновити роботу підприємств при зміні ситуації у галузі. Відповідно до галузевої угоди і колективних договорів, всі співробітники, виведені до простою, продовжать отримувати дохід у розмірі тарифної ставки, зі збереженням трудового стажу", - зазначили у компанії.

ДТЕК пояснює свої дії "системною кризою" в енергетичній галузі України, яка триває з минулого року і призвела до розбалансування енергосистеми України.

"Ручне регулювання ринку, непродумані рішення, відсутність координації галузі повністю дестабілізували роботу усіх вугільних підприємств. Через безконтрольний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі знизилася затребуваність вітчизняної електроенергії та, як наслідок, знизився обсяг споживаного вугілля на станціях. На складах ТЕС і шахт накопичено понад 2,9 млн тонн незатребуваного вугілля", - наголошують у компанії.

За даними ДТЕК, у країні призупинено роботу близько 30 вугільних шахт, у простої перебувають понад 40 тис. осіб. Збиток теплової генерації за останні півроку становить 3,1 млрд грн.

"Всі ТЕС працюють нижче мінімального складу, близько 50% співробітників знаходяться у простої", - розповіли у компанії.

ДТЕК зазначає, що негативна ситуація посилюється через загальне падіння економіки і пандемію коронавірусу. Внаслідок карантину знижено споживання електроенергії в країні, знижено обсяги виробництва електроенергії і рівень платежів.

Як повідомлялось, із 1 квітня 2020 року холдинг уже зупинив 5 шахт ДТЕК Добропіллявугілля, шахту "Білозерська" і ЦЗФ Октябрська. У простій виведено 6,5 тис. працівників через неможливість відвантажувати вугілля на ТЕС.